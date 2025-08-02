Війна Росії проти України втомила поляків, підтримка біженців впала – дослідники

За словами дослідниці Попович, показова нетолерантність до українців – це реакція поляків на зайву толерантність

Біженці (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На початку 2025 року підтримка українських біженців у Польщі знизилася до 53% серед поляків. Однак лавиноподібного зростання кількості атак на українців там немає, сказав LIGA.net керівник центру досліджень Польща-Україна Даріуш Матерняк з Варшави для розбору "Українці, забирайтеся геть". Чому ростуть антиукраїнські настрої в Польщі".

"Також на це не вказує статистика. Можливо, більшає побутових інцидентів, що не є злочинами, але вони погіршують атмосферу польсько-українських відносин", – сказав він.

За даними опитування CBOS, на початку 2025 року підтримка українців серед поляків становила лише 53%. Ця цифра знизилася, порівнюючи з березнем 2022 року, коли підтримка була на рівні 94%.

Також впала і кількість тих, хто підтримує прагнення України стати членом Євросоюзу – з 55% до 39%.

Дослідниця польсько-українських відносин Ольга Попович сказала LIGA.net, що ситуація закономірна на тлі зростання ультраправих і популізму в Європі. За її словами, це наслідок неадекватної політики лібералів – маятник спочатку надто хитнувся ліворуч, тепер праворуч. У відповідь на зайву толерантність пішла показова нетолерантність.

Окрім цього, Попович вважає, що війна Росії проти України втомила поляків, історичні й економічні суперечки наклалися і погіршували ставлення до українців. З крайніх правих середовищ негатив проти українців і перетік у суспільство.