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Волевая победа украинцев. "Динамо" вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 01:06
Волевая победа украинцев.
Фото: EPA

9 августа на стадионе "Грац-Либенау" киевское "Динамо" сыграло со "Штурмом" из австрийского Граца ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором украинцы одержали волевую победу.

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Поединок "Штурм" – "Динамо" завершился победой киевлян – 1:2.

Основное время игры закончилось со счетом 1:0 в пользу австрийцев. Итоговой счет по результатам двух игр был бы ничейным, поэтому командам добавили время.

Во время овертайма динамовцы забили два мяча в ворота "Штурма".

Голы забили: на 27-й минуте – Расмус Гейлунд, на 97-й – Константин Вивчаренко, на 112-й – Виктор Цыганков.

Таким образом Динамо вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов с общим счетом 3:1.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против португальской "Бенфики".

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Наталия Медведева
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футбол Лига чемпионов динамо
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