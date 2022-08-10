Волевая победа украинцев. "Динамо" вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

9 августа на стадионе "Грац-Либенау" киевское "Динамо" сыграло со "Штурмом" из австрийского Граца ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором украинцы одержали волевую победу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поединок "Штурм" – "Динамо" завершился победой киевлян – 1:2.

Основное время игры закончилось со счетом 1:0 в пользу австрийцев. Итоговой счет по результатам двух игр был бы ничейным, поэтому командам добавили время.

Во время овертайма динамовцы забили два мяча в ворота "Штурма".

Голы забили: на 27-й минуте – Расмус Гейлунд, на 97-й – Константин Вивчаренко, на 112-й – Виктор Цыганков.

Таким образом Динамо вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов с общим счетом 3:1.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против португальской "Бенфики".

Читайте также: Зеленский лишил стипендии украинского спортсмена, который во время войны выступил в РФ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.