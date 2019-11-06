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Волкер: Джулиани создавал проблемы в отношениях с Украиной

Волкер: Джулиани создавал проблемы в отношениях с Украиной - Фото
Курт Волкер (Фото: Инна Соколовская/ЕРА)
06.11.2019, 15:44

Представитель США рассказал, что обсуждал с Зеленским "проблемы, которые создавал Джулиани, продвигая разговор об украинской коррупции"

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что пытался убедить адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в том, что обвинения против Джо Байдена и Украины ложны, и что публичные заявления Джулиани и Трампа о коррупции в Украине создают проблемы в отношениях двух стран. Об этом сообщает New York Times.

Издание ссылается на стенограмму свидетельств Волкера в Палате представителей США.

За шесть дней до телефонного разговора Зеленского с Трампом Волкер, по его словам, сказал Джулиани, что он не доверяет информации о коррупционных связях Байдена и украинской компании Burisma. "Я знаю его давно, он человек честный, и это не заслуживает доверия", - сказал Волкер о Байдене.

Также Волкер рассказал, что обсуждал с Зеленским "проблемы, которые создавал Джулиани, продвигая разговор об украинской коррупции в то время, когда Зеленский пытался установить повестку дня реформ".

"Негативные заявления об Украине со стороны Джулиани были проблемой. На мой взгляд, они сдерживали нашу способность строить отношения так, как это следовало бы сделать", - сказал Волкер.

28 сентября Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора Зеленского и Трампа. 

Согласно показаниям временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, Волкер вместе с Джулиани был членом неофициальной группы Трампа по отношениям с Украиной.

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