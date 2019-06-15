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15.06.2019, 18:27

Волкер о Донбассе: Мир наступает, когда уходят российские войска

Волкер о Донбассе: Мир наступает, когда уходят российские войска - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа отметил пятилетие освобождения Мариуполя

Когда российские войска ушли из Мариуполя, там наступил мир. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер по поводу пятилетия освобождения Мариуполя.

"На этом неделе - пять лет как украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор был мирным (за исключением случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки). Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, наступает мир", - написал Волкер.

6 июня Вооруженные силы Украины заняли ряд укрепленных и стратегически важных позиций врага около поселка Водяное под Мариуполем. Опорный пункт в Пикузах гибридная армия РФ возвела зимой 2015-2016 годов: он располагался в 600 м на восток по дороге от юго-восточного конца поселка.

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Теги: Курт Волкер, Донбасс, мариуполь
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