Волкер о Донбассе: Мир наступает, когда уходят российские войска

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Когда российские войска ушли из Мариуполя, там наступил мир. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер по поводу пятилетия освобождения Мариуполя.

"На этом неделе - пять лет как украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор был мирным (за исключением случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки). Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, наступает мир", - написал Волкер.

6 июня Вооруженные силы Украины заняли ряд укрепленных и стратегически важных позиций врага около поселка Водяное под Мариуполем. Опорный пункт в Пикузах гибридная армия РФ возвела зимой 2015-2016 годов: он располагался в 600 м на восток по дороге от юго-восточного конца поселка.