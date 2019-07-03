Волкер отреагировал на встречу с Зеленским: фото

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер положительно оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Канаде. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность мира в Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", - отметил Волкер.

Владимир Зеленский и Курт Волкер (фото - twitter.com/specrepukraine)

По его словам, на встрече Зеленский заверил в своей твердой приверженности по вопросам реформирования Украины, которую США "полностью поддерживает".

3 июля сообщалось, что Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.

Страна-агрессор РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность ОБСЕ.