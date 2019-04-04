Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 16:05

Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина за последние два года сделала больше, чем за предыдущие 25, отметил спецпредставитель США

Реклама
Реклама

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сообщает Громадське.

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Реклама

"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние два года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", - отметил Волкер.

На выборах президента Украины нет открыто пророссийского кандидата, но полная картина будет видна только после парламентских выборов, считает глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Сольох. 

"Пока ни один из кандидатов не мог отказаться от факта, что виновником положения Украины и состояния войны является Россия. Открыто пророссийского кандидата (в президенты - ред.) нет. Но подождем. Осенью будут выборы в парламент и только тогда, в конце года, мы будем видеть полную картину", - сказал Сольох.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 