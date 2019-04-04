Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сообщает Громадське.

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

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"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние два года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", - отметил Волкер.

На выборах президента Украины нет открыто пророссийского кандидата, но полная картина будет видна только после парламентских выборов, считает глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Сольох.

"Пока ни один из кандидатов не мог отказаться от факта, что виновником положения Украины и состояния войны является Россия. Открыто пророссийского кандидата (в президенты - ред.) нет. Но подождем. Осенью будут выборы в парламент и только тогда, в конце года, мы будем видеть полную картину", - сказал Сольох.