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Волонтеры предлагают помощь тем, кто эвакуируется в западные области – куда обращаться

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 15:22
Волонтеры предлагают помощь тем, кто эвакуируется в западные области – куда обращаться - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Украинцам, которые хотят спрятаться от атак России в западных областях страны, предлагают помощь волонтеры Центра общих действий. Об этом они написали в Facebook.

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Волонтеры свяжутся и помогут найти убежище в домах у жителей Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областей.

Нуждающиеся в помощи и временном жилье могут заполнить форму по ссылке.

Также в Центре общих действий предлагают отозваться жителям западных областей, которые готовы разместить соотечественников из регионов, где идут боевые действия.

Все желающие могут заполнить форму по ссылке.

Волонтеры уточняют, что предложение актуально "как для жителей городов, так и для небольших поселков и сел". Информацию о том, кто готов их принять, передадут вынужденным переселенцам.

Волонтеры призывают откликнуться всех желающих, ведь это возможность "спасти жизнь других украинцев".

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Яна Катасонова
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