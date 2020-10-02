Вопрос о военной помощи Азербайджану не может даже подниматься – Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает суверенитет Азербайджана и отметил, что замороженных конфликтов не бывает

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но вопрос о военной помощи не может даже подниматься, заявил журналистам сегодня, 2 октября, президент Владимир Зеленский.

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Комментируя высказывание нардепа из Слуги народа Людмилы Марченко о возможной военной помощи Азербайджану, Зеленский подчеркнул, что это личное мнение депутата, а не государственная позиция.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о военной помощи не может даже подниматься. "У нас понятная, взвешенная и правильная позиция как государства, мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и деэскалации конфликта", – заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что в последние год-два у Украины особенные отношения с Азербайджаном, и на экономическом, и на геополитическом направлении.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они также всегда, и когда мы говорим о Крыме, открыто говорят, что была незаконная аннексия Крыма, и всегда поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что хочет обратить внимание и украинского общества, и западных партнеров на то, что не бывает замороженных конфликтов, примером чего может быть нынешние военные действия в Нагорном Карабахе.

Зеленский заявил, что на Донбассе не может идти речь о замороженном конфликте, потому что в любом случае будет диверсия или провокация, которая приведет к "взрыву", уверен президент. "Поэтому требуется решать вопрос быстро", – подчеркнул он.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал от нее уйти из Карабаха.

30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призвал работать над прекращением военных действий.

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Денис Юдин

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