Вопрос полномочий: Розенблат подал в суд на Порошенко и Сытника

Борислав Розенблат (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Окружной административный суд Киева поступил иск народного депутата Борислава Розенблата против президента Петра Порошенко и директора НАБУ Артема Сытника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что истец просит суд установить отсутствие у президента полномочий относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро. Среди других требований иска - установление отсутствия у Артема Сытника компетенции по выполнению обязанностей директора НАБУ и признание противоправными его действий на этом посту.

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По данным пресс-службы, суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Розенблат является фигурантом так называемого "янтарного дела", которое вело НАБУ.