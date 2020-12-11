Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 декабря

1. COVID-19. КРИВАЯ ВЫЗДОРОВЕВШИХ ЗА СУТКИ РАСТЕТ, ПО НОВЫМ ЗАБОЛЕВШИМ СИТУАЦИЯ ТА ЖЕ. За прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 заболевших коронавирусной болезнью (днем ранее – 13 371), при этом выздоровели от COVID-19 15 327 человека (13 903) (подробнее).

2. ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ: ОКОЛО 2 МЛН УКРАИНЦЕВ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ, ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ МОЖНО С 14 ДЕКАБРЯ. Около 1 млн 700 тысяч человек, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, получат 8000 грн, которые обещали ранее (подробнее).

3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ AIRBNB ПРЕВЫСИЛА $100 МЛРД ПОСЛЕ IPO. Акции сервиса аренды жилья Airbnb дорожали на 140% после IPO. В первые минуты торгов цена акций достигла $163,47, тогда как в ходе первичного размещения бумаги оценивались в $68 (подробнее).

4. УКРАИНА ДОРАЗМЕСТИТ ЕВРОБОНДЫ НА $500 МЛН – ИСТОЧНИК LIGA.NET. Украина проведет дополнительное размещение еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2033 году. Ориентировочная доходность бумаг – около 6,4% (подробнее).

5. АКТИВЫ 48 НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ВЫРОСЛИ НА 20%. На чем зарабатывали. Фонды смогли нарастить активы за счет инвестирования активов преимущественно в недвижимость, еврооблигации, банковские металлы, валютные депозиты и долларовые ОВГЗ (подробнее).

6. НБУ ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛ СТРУКТУРУ. РОЖКОВУ ПЕРЕВЕЛИ В "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК". Часть департаментов вышли из прямого подчинения главе Кириллу Шевченко, также между другими членами правления были перераспределены блоки, которые курировала первая заместительница главы Катерина Рожкова (подробнее).

7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВИЗ. РЯД УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ ВЫЙДЕТ НА РЫНОК ЕС – СТЕФАНИШИНА. Украина договорилась с Европейским Союзом о подписании Соглашения АСАА (Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции) по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью (подробнее).

8. ЗАЗ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ЕВРО-6 И ГОТОВИТСЯ К ПОСТАВКАМ ТЕХНИКИ В ЕС: ФОТО. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) получил Одобрение Типа ЕС для автобуса среднего класса ZAZ A10. В частности, подтверждено соответствие техники стандарту Евро-6 (подробнее).

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Вадим Ребрина

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