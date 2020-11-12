Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 ноября

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1. "МЫ ВЕРНЕМСЯ В ИГРУ". БАЙДЕН АНОНСИРОВАЛ АКТИВНУЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ США. Избранный президент США Джо Байден анонсировал возврат США к активной роли в международной политике (подробнее).

2. УКРАИНЕ ГРОЗИТ СИЛЬНЕЙШАЯ РЕЦЕССИЯ. 9 МЛН УКРАИНЦЕВ МОГУТ ОБЕДНЕТЬ – ООН. Пандемия COVID-19 может спровоцировать в Украине сильнейшую рецессию за десятилетие. Она может ввергнуть в бедность девять миллионов украинцев (подробнее).

3. ЭЛЕКТОРАТ. СЛУГА НАРОДА ЧУТЬ ПОТЕРЯЛА, ПАРТИЯ СОРАТНИКА КОЛОМОЙСКОГО РЕЗКО НАРАСТИЛА РЕЙТИНГ – ОПРОС. Если бы выборы в Раду прошли в первых числах ноября 2020 года, места в парламенте заняли бы представители четырех партий, причем больше всего депутатов завела бы президентская Слуга народа, свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг (подробнее).

4. С НАЧАЛА МЕСЯЦА ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В УКРАИНЕ ПОДСКОЧИЛА НА 56%. В ЧЕМ ПРИЧИНА. С 1 по 13 ноября средняя цена на электроэнергию для бизнеса в Украине выросла на 56%, до 1777,8 грн за МВт-ч (подробнее).

5. ЕВРОСОЮЗ МОГ БЫ ОБЪЯВИТЬ УКРАИНУ КАНДИДАТОМ НА ВСТУПЛЕНИЕ УЖЕ В 2027 ГОДУ – ПОСОЛ ЛИТВЫ. Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году – для этого необходимо решительно выполнять реформы, заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас (подробнее).

6. ПЯТНИЦА НА 72 ЧАСА: ЭПИЦЕНТР РЕШИЛ, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ВЫХОДНЫХ. Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр еще не приняла окончательного решения о графике работы во время карантина выходного дня, сообщила глава департамента связей с общественностью Эпицентра Юлия Чудновец (подробнее).

7. ЭКС-ЗАМГЛАВЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ВЫИГРАЛ СУД У СМИ, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ СВОЕЙ СЕМЬИ – BIHUS.INFO. В проекте Bihus.Info говорят, что бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко заставил журналистов опровергнуть информацию об имуществе и гражданстве своих родственников, просто заявив на суде, что они его родственниками не являются (подробнее).

8. КАРАНТИН ПО ВЫХОДНЫМ: ПЛАНЕТА КИНО ДОПУСКАЕТ ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ КИНОТЕАТРОВ. Сети кинотеатров Планета Кино придется закрыть все кинотеатры и уволить 500 сотрудников из-за введения карантина выходного дня, сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач (подробнее).

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Арина Толина

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