Экс-замглавы внешней разведки выиграл суд у СМИ, отказавшись от своей семьи – Bihus.Info

Сергей Семочко не считает родственниками пасынка, падчерицу и зятя, поэтому нельзя говорить, что его родственники – граждане РФ

В проекте Bihus.Info говорят, что бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко заставил журналистов опровергнуть информацию об имуществе и гражданстве своих родственников, просто заявив на суде, что они его родственниками не являются.

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Суд принял решение обязать ряд украинских изданий, в числе которых Bihus.Info, опровергнуть распространенную ими информацию о Семочко как не соответствующую действительности и причиняющую ему моральный вред.

В частности, СМИ должны опровергнуть информацию о том, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов и бизнесом в оккупированном Крыму, его родственники – граждане России, а сам он "ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев".

В Bihus.Info говорят, что дело, которое рассматривали больше года, недавно передали другому судье — Юрию Мазуру. Он, по словам журналистов, вместо того, чтобы слушать дело сначала, за одно заседание принял решение удовлетворить требования Семочко.

В проекте отмечают, что суд не опроверг доказательства о гражданстве и имуществе пасынка, падчерицы и зятя Семочко, а просто не принял их, так как Семочко заявил, что считает своими родственниками, согласно Семейному кодексу, только жену и сына. Вместе с тем, суд обязал опровергнуть информацию о российском гражданстве также и жены Семочко, хотя данные о нем содержатся в открытых реестрах.

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Как утверждают журналисты, судья до истечения срока, отведенного на апелляцию, арестовал счета канала, ведущего Дениса Бигуса и журналистки Леси Ивановой.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты сообщили, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники – имеют российские паспорта.

Пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым по делу о назначении Семочко. Следствие считает, что он якобы надавил на главу СВР и склонил его к противоправному назначению.

В июне 2020 г Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко против Порошенко, в котором он заявил, что Порошенко якобы незаконно уволил его в апреле 2019-го. Семочко требовал восстановления в должности.

Вадим Ребрина

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