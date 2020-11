"Мы вернемся в игру". Байден анонсировал активную внешнюю политику США

Избранный президент США Джо Байден анонсировал возврат США к активной роли в международной политике. Об этом Байден заявил в Twitter.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся игру", – написал Байден.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game.