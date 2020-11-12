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"Мы вернемся в игру". Байден анонсировал активную внешнюю политику США

12.11.2020, 10:37
Джо Байден (Фото: Morry Gash/EPA)

Избранный президент Джо Байден обещает лидерам других стран возврат США в международную политику

Избранный президент США Джо Байден анонсировал возврат США к активной роли в международной политике. Об этом Байден заявил в Twitter.

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"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся игру", – написал Байден.

Денис Юдин
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