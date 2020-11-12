"Мы вернемся в игру". Байден анонсировал активную внешнюю политику США
12.11.2020, 10:37
Джо Байден (Фото: Morry Gash/EPA)
Избранный президент Джо Байден обещает лидерам других стран возврат США в международную политику
Избранный президент США Джо Байден анонсировал возврат США к активной роли в международной политике. Об этом Байден заявил в Twitter.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся игру", – написал Байден.
When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game.— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- 7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Действующий президент Трамп отказывается признавать победу оппонента.
- Контроль над Палатой представителей сохраняет Демократическая партия.
- Судьба большинства в Сенате решится в январе.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев • ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии