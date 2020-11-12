Битва за большинство в Сенате США завершится в январе. Она решит судьбу инициатив Байдена

В финальном голосовании в Джорджии выберут двух сенаторов, у демократов есть шансы получить большинство и избежать блокирования инициатив президента

Судьба большинства в Сенате США решится в январе 2021 года. От этого зависит, сможет ли избранный президент Джо Байден проводить через Конгресс назначения и законы, или они могут быть заблокированы республиканцами, сообщает Associated Press.

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До выборов 3 ноября 2020 года большинство в Сенате было у Республиканской партии (53 голоса против 47 у демократов). По предварительным итогам выборов соотношение станет 50 против 48 в пользу республиканцев.

Еще два сенатора избираются в Джорджии, в одной паре кандидатов республиканец Дэвид Пердью опережает демократа Йона Ософфа (49,7% – 48%), в другой демократ Рафаэль Уорнак опережает республиканку Келли Лофлер (32,9% – 25,9%).

По законодательству Джорджии, поскольку ни один из кандидатов не набрал 50%, 5 января 2021 года состоится финальное голосование, на котором определятся победители. Если республиканцы возьмут хотя бы один из двух мандатов, они получат большинство в 51 голос. Если оба мандата достанутся демократам, обе партии получат по 50 мест в Сенате, и решающим станет голос избранной вице-президентом Камалы Харрис.

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Одобрение Сената нужно для утверждения законов и ключевых назначений в правительстве. Получив контроль над верхней палатой Конгресса, Байден сможет воплощать свою повестку в сфере защиты климата, здравоохранения и так далее. Если контроль сохранят республиканцы, они смогут блокировать инициативы президента.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказался признать победу. Действующий президент Трамп отказывается признавать победу оппонента.

Контроль над Палатой представителей сохраняет Демократическая партия.

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Денис Юдин

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