Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 марта

1. ФГВФЛ ПРОСИТ ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗБЛОКИРОВАТЬ ИСК ПРОТИВ РОЖКОВОЙ НА 1,5 МЛРД ГРН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц просит Верховный суд разблокировать иск в отношении действующего заместителя главы Национального банка Украины Катерины Рожковой (подробнее).

2. АМЕРИКАНСКИЙ СУД ЗАПРЕТИЛ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ XIAOMI. Федеральный судья Рудольф Контрера запретил Министерству обороны США вводить ограничения против китайского производителя смартфонов Xiaomi, которые должны были начать действовать на этой неделе (подробнее).

3. В РАДЕ ХОТЯТ ИЗУЧИТЬ ПЛЕНКИ СУРКОВА-МЕДВЕДЧУКА И "ВАГНЕРГЕЙТ": ЕСТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. В Раду внесен проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна изучить скандал с "вагнеровцами" и "пленки Суркова-Медведчука", чтобы выяснить возможное "сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность" представителей госвласти и других лиц (подробнее).

4. GENESIS ИНВЕСТИРУЕТ $100 000 В СТАРТАПЫ ИЗ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В Y COMBINATOR. Украинский венчурный фонд Genesis Investments инвестирует $100 000 во все стартапы из Украины и Беларуси, которые пройдут в Y Combinator (подробнее).

5. ДУБИНСКОГО ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПАРТИИ СЛУГА НАРОДА. Нардепа Александра Дубинского исключили из партии Слуга народа за нарушение устава и неподчинение руководящим органам партии (подробнее).

6. SIPRI: РОССИЯ – ВТОРОЙ КРУПНЕЙШИЙ ПОКУПАТЕЛЬ УКРАИНСКОГО ВООРУЖЕНИЯ. Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за период 2016-2020 годов (подробнее).

7. "ТРУБА ИЗ РФ" И АРЕСТ АЗС GLUSCO. ТРЕЙДЕР PROTON ПРЕКРАЩАЕТ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА В УКРАИНУ. Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля 2021 года (подробнее).

8. РАСТРАТА 8 МЛРД ГРН. НАБУ ВРУЧИЛО ПОДОЗРЕНИЕ ТРЕМ БЫВШИМ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ПРИВАТБАНКА. Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-менеджерам АО "ПриватБанк". Подозрения вручили бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций (подробнее).

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Вадим Ребрина

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