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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября

16.11.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. ПРИВАТБАНК ОТСУДИЛ У КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО 1 МЛРД ГРН. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск АО "ПриватБанк" против ООО "Агротерминал" и постановил взыскать с компании 1 млрд грн (подробнее).

2. ПОЛИЦИЯ ЗА ВЫХОДНЫЕ ЗАКРЫЛА БОЛЕЕ 1300 ЗАВЕДЕНИЙ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ. За первые сутки действия карантина выходного дня полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений (подробнее).

3. КОНКУРЕНТ ГАЗПРОМА. АЗЕРБАЙДЖАН НАЧАЛ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ. Транс-Адриатический газопровод, построенный для транспортировки каспийского газа в Евросоюз, введен в коммерческую эксплуатацию (подробнее).

4. КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ. В МОЗ СОВЕТУЮТ БИЗНЕСУ ИСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ. В Министерстве здравоохранения призвали предпринимателей "найти другие дополнительные виды заработка во время карантина – онлайн, дистанционно, на вынос" (подробнее).

5. ДЕЛО МАЙДАНА. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОТМЕНИЛ ЗАОЧНЫЙ АРЕСТ ЯНУКОВИЧА. Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции (подробнее).

6. В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ: ПОДРОБНОСТИ. В Раде зарегистрирован проект постановления №4381, который предлагает Кабинету министров отменить карантин выходного дня (подробнее).

7. ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ОТСРОЧИТЬ ВВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. В комитете Рады предлагают отсрочить РРО для всех ФОПов, кроме рисковых групп (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА НЕ ПРИМЕТ ЗАКОН О ГОСБЮДЖЕТЕ В 2020 ГОДУ – ГЕТМАНЦЕВ. Верховная Рада не примет закон о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении вовремя (до 1 декабря) (подробнее).

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Вадим Ребрина
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