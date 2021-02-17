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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля

17.02.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля - Фото

1. НЕ СТАЛ ПРИБЫЛЬНЫМ. ADIDAS ПРОДАСТ БРЕНД REEBOK. Немецкий производитель спортивной одежды Adidas AG начал подготовку к продаже бренда Reebok. Производитель обуви Reebok не смог стать прибыльным за 15 лет (подробнее).

2. БЕЗОС ВЕРНУЛ СЕБЕ ЗВАНИЕ САМОГО БОГАТОГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Основатель Amazon Джефф Безос, владевший титулом самого богатого человека в мире более трех лет до прошлого месяца, вернул себе первое место с чистым капиталом в $191,2 млрд (подробнее).

3. РАДА ДАЛА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА, ОПЗЖ И БУЖАНСКИЙ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ. Верховная Рада приняла постановление, в котором назвала Революцию достоинства одним из ключевых моментов становления украинской государственности (подробнее).

4. СНБО МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ "ТРУБОПРОВОДА МЕДВЕДЧУКА" – ИСТОЧНИКИ. 19 февраля Совета национальной безопасности и обороны Украины может рассмотреть вопрос введения санкций против беларуского бизнесмена Николая Воробья и гражданина Германии Анатолия Шефера. Им принадлежит нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс, который связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС | УКРАИНА ВЕРНЕТСЯ К АДАПТИВНОМУ КАРАНТИНУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ. В опубликованном проекте постановления Кабмина говорится, что карантин будет продлен до 30 апреля, а с 22 февраля на территории Украины введут режим желтой зоны (подробнее).

6. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В "ДИЕ" ПРИРАВНЯЛИ К БУМАЖНЫМ. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автоцивилку в приложении "Дия" можно использовать в качестве полноценных аналогов бумажных документов. Соответствующие изменения в Закон Украины "О дорожном движении" (№2695) поддержала Верховная Рада (подробнее).

7. ДОСТУЧАЛИСЬ. КАБМИН РЕШИЛ ФИНАНСОВО ПОДДЕРЖАТЬ ЧЕТЫРЕ УКРАИНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству инфраструктуры представить до 22 февраля проект программы государственной поддержки украинских авиакомпаний (подробнее).

8. РАДА ПОДДЕРЖАЛА ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4248-1, которым предлагается продлить до 1 января 2023 года конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, использующего газ для приготовления пищи (подробнее).

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Вадим Ребрина
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