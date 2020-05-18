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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 мая

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 мая - Фото
18.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. НАЗВАНА ДАТА ЗАПУСКА ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД. В связи с пандемией коронавируса запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения перенесли на 1 июня (подробнее).

2. НАЛОГОВЫЙ ДОЛГ ПРЕВЫСИЛ 106 МЛРД ГРН. По данным Государственной налоговой службы за январь-апрель текущего года обязательства бизнеса перед государством выросли до 106,47 млрд грн (подробнее).

3. СНБО НЕ ПОДДЕРЖАЛ ПЛАНЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УКРОБОРОНПРОМА. В Совете нацбезопасности и обороны посоветовали Укроборонпрому не спешить с реорганизацией госконцерна и доработать планы реформирования (подробнее).

4. МИНЭНЕРГО ПЛАНИРУЕТ СНИЗИТЬ "ЗЕЛЕНЫЙ" ТАРИФ БЕЗ ПРОЛОНГАЦИИ. По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, инвесторы в основном согласны на все меры (подробнее).

5. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ОТСТРАНИЛА РУКОВОДСТВО ОДНОГО ИЗ ФИЛИАЛОВ ИЗ-ЗА КОНКУРСА НА ПИТАНИЕ. Планируется проведение нового конкурса по выбору поставщика питания в поездах Интерсити и Интерсити+ (подробнее).

6. МИНЗДРАВ РАЗРЕШИТ ОТКРЫТЬ ПЛЯЖИ: МОРСКАЯ ВОДА И СОЛНЦЕ УБИВАЮТ КОРОНАВИРУСУкраинские ученые выяснили, что коронавирус гибнет в условиях морских пляжей (подробнее).

7. В МОЛДОВЕ ОПУБЛИКОВАЛИ КОМПРОМАТ НА ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЯ ДОДОНАНа видео президент Молдовы якобы получает пакет с деньгами от олигарха и экс-лидера Демократической партии (подробнее).

8. КУРБАН-БАЙРАМ И УРАЗА-БАЙРАМ СТАНУТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРАЗДНИКАМИ В УКРАИНЕСегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что ряд религиозных праздников мусульман получат статус государственных (подробнее).

Читайте также главные тексты этого дня:   

У Путина сложный период - президент РФ теряет позиции. Украине от того не легче

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