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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября - Фото

1. УКРАИНА С 18 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАЛА ИМПОРТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ БЕЛАРУСИ. По состоянию на 11:25 18 ноября импорт из Беларуси составлял 0 МВт-ч. Днем ранее мощность составляла 415 Мвт-час (подробнее).

2. ПОГРАНИЧНИКАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИМЕНЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ: РАДА ИЗМЕНИЛА ЗАКОН. Верховная Рада поддержала законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное, и боевую технику (подробнее).

3. Я МОГУ ИДТИ ДАЛЬШЕ: СЕННИЧЕНКО ПОКИДАЕТ ПОСТ ГЛАВЫ ФГИ. С ПРОДАЖЕЙ БОЛЬШЕВИКА НЕ СВЯЗАНО. Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подтвердил, что уходит в отставку (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ СОТРУДНИКОВ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ – ПОЛНЫЙ СПИСОК. Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против 28 сотрудников спецслужб России (подробнее).

5. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОДОБРИЛА ВЫДЕЛЕНИЕ 3 МЛРД ГРН НА "ТЫСЯЧУ ЗЕЛЕНСКОГО". Депутаты Верховной Рады 285 голосами приняли за основу законопроект о выделении из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента Владимира Зеленского выдавать по 1000 грн каждому вакцинированному от COVID-19 (подробнее).

6. "ДИЯ" НЕ ВЫДАЛА БОЛЕЕ 1 МЛН COVID-СЕРТИФИКАТОВ ИЗ-ЗА ОШИБОК. В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) по запросу Liga.Tech ответили, с каким количеством ошибок столкнулись при формировании COVID-сертификатов в "Дия" – 1,1 млн запросов не обработали из-за неправильных данных, внесенных во время вакцинации (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА СНЯЛА С РАССМОТРЕНИЯ "АНТИАХМЕТОВСКИЙ" ЗАКОНОПРОЕКТ. В четверг, 18 ноября, Верховная Рада сняла с рассмотрения во втором чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс (подробнее).

8. В УКРАИНЕ ПЛАНИРОВАЛИ УБИТЬ МИНИСТРА АГРОПОЛИТИКИ ЛЕЩЕНКО – МВД. По словам главы МВД Дениса Монастырского, полиция задержала подозреваемых в планировании покушения и убийства Лещенко (подробнее).

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Вадим Ребрина
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