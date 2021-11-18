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Зеленский ввел в действие санкции против сотрудников российских спецслужб – полный список

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 13:23
Зеленский ввел в действие санкции против сотрудников российских спецслужб – полный список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против 28 сотрудников спецслужб России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Санкции против этих людей СНБО предложил ввести еще 20 августа. Тогда секретарь Совета Алексей Данилов заявлял, что они являются сотрудниками разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях.

На них накладываются санкции по 13 пунктам, в частности блокируются активы. Кроме того, Министерство иностранных дел должно обратиться к США и Евросоюзу с просьбой наложить аналогичные ограничения на этих людей. Нажмите на картинку, чтобы посмотреть предусмотренные решением СНБО санкции.

Зеленский ввел в действие санкции против сотрудников российских спецслужб – полный список

Под санкции попали 23 гражданина России и пятеро украинцев:

1. Александр Жмаков, 2 июля 1977 года рождения, гражданин РФ, проживает в Смоленске, фамилия прикрытия Жатов;

2. Алексей Капинос, гражданин РФ, 20 июня 1971-го, зарегистрирован в Москве;

3. Андрей Макаров, гражданин РФ, 6 мая 1981-го, зарегистрирован в Москве;

4. Дмитрий Пронягин, гражданин РФ, 11 сентября 1963-го, зарегистрирован в Москве;

5. Сергей Живчук, гражданин РФ, 3 июня 1965-го, зарегистрирован в Москве;

6. Эдуард Шимшаков, гражданин РФ, 20 февраля 1971-го, зарегистрирован в Москве;

7. Владимир Рындя, 11 декабря 1972-го, гражданин РФ;

8. Максим Тюрин, 10 марта 1974-го, гражданин РФ;

9. Александр Пешков, 18 февраля 1966-го, гражданин РФ;

10. Ильдус Сагитов, гражданин РФ, 24 декабря 1974-го;

11. Роман Гордидан, 1 декабря, 1971-го, гражданин Украины, зарегистрирован в Луганске

12. Олег Лондарев, 1 апреля 1966-го, гражданин Украины, зарегистрирован в Кадиевке, Луганская область;

13. Игорь Зубков, 14 июня 1965-го, гражданин Украины, зарегистрирован в Алчевске, Луганская область;

14. Николай Карчук, 10 июля 1966-го, гражданин Украины, зарегистрирован в Донецке;

15. Сергей Ткаченко, 25 марта 1972-го, гражданин Украины, зарегистрирован в Макеевке, Донецкая область;

16. Рашид Садиков, 6 ноября 1966-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Ростове-на-Дону;

17. Николай Крайний, 1 января 1956-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Таганроге;

18. Николай Курочкин, 10 марта 1958-го, гражданин РФ зарегистрирован в Хабаровске;

19. Петр Сельцовский, 20 октября 1961-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Москве;

20. Анатолий Анищенко, 2 января 1966-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Москве;

21. Алексей Корнев, 9 ноября 1977-го, гражданин РФ,  зарегистрирован в Москве;

22. Александр Шингирев, 8 августа 1979-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Уфе;

23. Константин Максимов, 9 ноября 1983-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Москве;

24. Станислав Полянцев, 11 августа 1977-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Одинцово, Московская область;

25. Олег Шабаршин, 15 марта 1967-го, гражданин РФ;

26. Денис Аболь, 21 декабря 1976-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Самаре;

27. Андрей Шишенков, 14 января 1973-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Ростове-на-Дону;

28. Александр Сазонов, 1 июня 1985-го, гражданин РФ, зарегистрирован в Ростове-на-Дону.

  • 20 августа СНБО также предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко, связанных с ними людей и компаний. Основанием было названо ведение системной антиукраинской пропаганды.
  • Зеленский ввел в действие санкции против них на следующий день.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции фсб снбо гру спецслужбы РФ
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