Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 сентября

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1. КОРОНАКРИЗИС. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОТМЕРИЛ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 5 ЛЕТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. При этом, в некоторых странах экономический кризис продлится дольше, чем в других, и усилит социальное неравенство (подробнее).

2. БЕДНОСТЬ В УКРАИНЕ КОСНЕТСЯ 45% НАСЕЛЕНИЯ. ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ДОКРИЗИСНЫХ ПРОГНОЗОВ. С начала года увеличилось количество населения, попадающего в категорию бедные (подробнее).

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУКАШЕНКО О ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦ БЕЛАРУСИ ОПРОВЕРГЛИ И В ЛИТВЕ, И В ПОЛЬШЕ. В обеих странах заявили, что границы пока открыты и все пункты пропуска работают в обычном режиме (подробнее).

4. ВНЕШНИЙ ДОЛГ ВЫРОС ЕЩЕ НА $2,5 МЛРД. НБУ ОБНАРОДОВАЛ ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ. Валовый внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд до $122,8 млрд за период второго квартала 2020 года (подробнее).

5. МАРЧЕНКО: ПЕРВЫЙ ТРАНШ ПОМОЩИ ВСЕМИРНОГО БАНКА НА $350 МЛН ОТКЛАДЫВАЕТСЯ. По словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца года (подробнее).

6. СУДЬИ ОАСК СВЕЛИ НА НЕТ УСИЛИЯ ТЫСЯЧ СУДЕЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОВЕРИЯ - ВЕРХОВНЫЙ СУД. Верховный Суд выразил свою "внепроцессуальную позицию" по ситуации с судьями Окружного админсуда Киева (подробнее).

7. ВВП УКРАИНЫ ОБВАЛИЛСЯ НА 11,4%. ГОССТАТ ПОДТВЕРДИЛ ДАННЫЕ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ. Падение реального ВВП по сравнению с первым кварталом 2020 года составило 9,9% (подробнее).

8. КОРОНАВИРУС. ОПРЕДЕЛЕНЫ НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ЗОНЫ. КИЕВ ОСТАЕТСЯ В ОРАНЖЕВОЙ. Столица остается в оранжевой зоне. Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы вышли из красной зоны (подробнее).

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Вадим Ребрина

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