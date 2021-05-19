Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 мая

1. ЕВРОСОЮЗ ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. В Европейском Союзе договорились об открытии границ для путешественников из третьих стран, полностью вакцинированных от коронавируса (Подробнее).

2. КАБМИН ПЕРЕИЗБРАЛ ПЯТЬ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА ЕЩЕ НА ОДИН ГОД. Кабинет министров переизбрал пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года (Подробнее).

3. КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ЗАПРЕТЫ В КИТАЕ ОТПРАВИЛИ БИТКОИН В НОКДАУН. Стоимость крупнейшей криптовалюты Bitcoin в среду 19 мая обвалилась на 15%, до $39 360. На это повлиял запрет операций с криптовалютой в Китае и заявления инженера Илона Маска (Подробнее).

4. БАЙДЕН СООБЩИЛ НЕТАНЬЯХУ, ЧТО СЕГОДНЯ ОЖИДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЭСКАЛАЦИИ В ГАЗЕ. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает сегодня значительной деэскалации конфликта Израиля и Газы (Подробнее).

5. КОМИТЕТ ВР ПОДДЕРЖАЛ НАЗНАЧЕНИЕ ВИКТОРА ЛЯШКО МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации 19 мая проголосовал за назначение Виктора Ляшко руководителем Министерства здравоохранения. 13 членов комитета проголосовали "за". Одна – воздержалась (Подробнее).

6. ЭСТОНИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОБЯЗАЛАСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС. ТАКИХ СТРАН УЖЕ ЧЕТЫРЕ. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества (Подробнее).

7. "АНТИАХМЕТОВСКИЙ" ЗАКОНОПРОЕКТ. МИНФИН И ОП НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ИЗ-ЗА АКЦИЗА – ЭП. Правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который называют "антиахметовским законопроектом" пока не зашел на регистрацию в Верховной Раде. Законопроект не зарегистрировали из-за 5% акциз с сигарет (Подробнее).

8. АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ NORD STREAM 2 – REUTERS. Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против оператора российского газопровода Северный поток-2, компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига (Подробнее).

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