UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 мая

19.05.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 мая - Фото

1. ЕВРОСОЮЗ ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. В Европейском Союзе договорились об открытии границ для путешественников из третьих стран, полностью вакцинированных от коронавируса (Подробнее). 

2. КАБМИН ПЕРЕИЗБРАЛ ПЯТЬ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА ЕЩЕ НА ОДИН ГОД. Кабинет министров переизбрал пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года (Подробнее). 

3. КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ЗАПРЕТЫ В КИТАЕ ОТПРАВИЛИ БИТКОИН В НОКДАУН. Стоимость крупнейшей криптовалюты Bitcoin в среду 19 мая обвалилась на 15%, до $39 360. На это повлиял запрет операций с криптовалютой в Китае и заявления инженера Илона Маска (Подробнее).  

4. БАЙДЕН СООБЩИЛ НЕТАНЬЯХУ, ЧТО СЕГОДНЯ ОЖИДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЭСКАЛАЦИИ В ГАЗЕ. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает сегодня значительной деэскалации конфликта Израиля и Газы (Подробнее).

5. КОМИТЕТ ВР ПОДДЕРЖАЛ НАЗНАЧЕНИЕ ВИКТОРА ЛЯШКО МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации 19 мая проголосовал за назначение Виктора Ляшко руководителем Министерства здравоохранения. 13 членов комитета проголосовали "за". Одна – воздержалась (Подробнее). 

6. ЭСТОНИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОБЯЗАЛАСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС. ТАКИХ СТРАН УЖЕ ЧЕТЫРЕ. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества (Подробнее). 

7. "АНТИАХМЕТОВСКИЙ" ЗАКОНОПРОЕКТ. МИНФИН И ОП НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ИЗ-ЗА АКЦИЗА – ЭППравительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который называют "антиахметовским законопроектом" пока не зашел на регистрацию в Верховной Раде. Законопроект не зарегистрировали из-за 5% акциз с сигарет (Подробнее). 

8. АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ NORD STREAM 2 – REUTERSАдминистрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против оператора российского газопровода Северный поток-2, компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига (Подробнее). 

Читайте также главные тексты дня: 

Большой разговор | Дружба с Косюком, наследие Коломойского и санкции России. Интервью с главой Центрэнерго

Разбор | Что будет с главными музыкальными фестивалями Украины в этом году

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 