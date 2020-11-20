Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 ноября

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1. ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА РАЗРАСТАЕТСЯ. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 14 575 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ. В лидерах по суточной заболеваемости по-прежнему столица, а также Киевская и Днепропетровская области (подробнее).

2. ПОСЛЫ G7 СОГЛАСНЫ С ЗЕЛЕНСКИМ: НУЖЕН ЧЕСТНЫЙ ОТБОР СУДЕЙ КСУ. Послы стран Большой семерки (G7) согласились с президентом Владимиром Зеленским: на фоне последних решений Конституционного суда нужен честный и прозрачный отбор судей КСУ (подробнее).

3. КУЛЕБА ВЫДВИНУЛ МАРКАРОВУ НА ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО ПОСЛА В США: ТЕПЕРЬ СЛОВО ЗА ЗЕЛЕНСКИМ. Рассмотреть кандидатуру экс-главы Минфина Маркаровой на должность посла США должен президент Зеленский (подробнее).

4. МИНИСТЕРСТВО УРУСКОГО БЛОКИРУЕТ РЕФОРМУ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ – ЭКС-ГЛАВА ГОСКОСМОСА. Экс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов заявил, что с лета проект концепции стратегии космической программы находится в Минстратегпроме, но до сих пор он не принят (подробнее).

5. СИСТЕМА АВТОФИКСАЦИИ НАЧАЛА РЕГИСТРИРОВАТЬ НАРУШЕНИЯ ПДД АВТО НА ИНОСТРАННЫХ НОМЕРАХ. Система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на номерах иностранной регистрации (подробнее).

6. ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ОРДЛО. ЕСПЧ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ. Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Кабинета министров Украины в деле о прекращении выплат пенсий на территории ОРДЛО (подробнее).

7. ХЕРСОНСКИЕ АРБУЗЫ И КАРПАТСКИЙ МЕД: В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ 10 НОВЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ БРЕНДОВ. Минэкономики намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов (подробнее).

8. КАБМИН УВОЛИЛ ГЛАВУ МИНЭНЕРГО БУСЛАВЕЦ И НАЗНАЧИЛ НОВОГО И.О. МИНИСТРА БОЙКО. Кабинет министров 20 ноября принял решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец и назначил новым министром ее зама Юрия Бойко (подробнее).

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Вадим Ребрина

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