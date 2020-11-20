Послы G7 согласны с Зеленским: Нужен честный отбор судей КСУ
Честный отбор судей КСУ – историческая возможность провести судебную реформу, считают послы G7
Послы стран Большой семерки (G7) согласились с президентом Владимиром Зеленским: на фоне последних решений Конституционного суда нужен честный и прозрачный отбор судей КСУ. Об этом говорится в заявлении на странице послов в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вчерашней встрече с президентом послы подтвердили "крайнюю необходимость" действий по преодолению негативных последствий решений КСУ и избежания дальнейшего отката антикоррупционных реформ.
"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", – говорится в заявлении.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ и восстановлении антикор законодательства.
- Идею Зеленского распустить КСУ раскритиковали в Раде и руководстве Венецианской комиссии и GRECO, а в ЕС заявили, что оно является нарушением Конституции.
Читайте также: Высший антикорсуд отменил свой первый в истории приговор из-за решения КСУ
Комментарии