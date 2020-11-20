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Послы G7 согласны с Зеленским: Нужен честный отбор судей КСУ

20.11.2020, 09:17
Послы G7 согласны с Зеленским: Нужен честный отбор судей КСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Честный отбор судей КСУ – историческая возможность провести судебную реформу, считают послы G7

Послы стран Большой семерки (G7) согласились с президентом Владимиром Зеленским: на фоне последних решений Конституционного суда  нужен честный и прозрачный отбор судей КСУ. Об этом говорится в заявлении на странице послов в Twitter.

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На вчерашней встрече с президентом послы подтвердили "крайнюю необходимость" действий по преодолению негативных последствий решений КСУ и избежания дальнейшего отката антикоррупционных реформ.

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", – говорится в заявлении.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский судьи g7 ксу антикоррупционная реформа

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