Послы G7 согласны с Зеленским: Нужен честный отбор судей КСУ

Честный отбор судей КСУ – историческая возможность провести судебную реформу, считают послы G7

Послы стран Большой семерки (G7) согласились с президентом Владимиром Зеленским: на фоне последних решений Конституционного суда нужен честный и прозрачный отбор судей КСУ. Об этом говорится в заявлении на странице послов в Twitter.

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На вчерашней встрече с президентом послы подтвердили "крайнюю необходимость" действий по преодолению негативных последствий решений КСУ и избежания дальнейшего отката антикоррупционных реформ.

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", – говорится в заявлении.

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Марк Сировой

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