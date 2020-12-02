Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 декабря

1. ПЛАН ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В ГОСБЮДЖЕТ ВЫПОЛНЕН ПОЧТИ НА 100% – ГОСКАЗНАЧЕЙСТВО. За январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн (подробнее).

2. КОМПАНИИ АХМЕТОВА РАЗРЕШИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Хозяйственный суд Киева запретил Укрэнерго выставлять счета компании Рината Ахметова ООО "Д. Трейдинг" за услуги при экспорте электроэнергии и включать их в первичные документы, которыми оформляются услуги по передаче электроэнергии (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. БРИТАНИЯ ПЕРВОЙ В МИРЕ ОДОБРИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER И BIONTECH. Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech, которых хватит для 20 млн человек (подробнее).

4. ПЕССИМИЗМ ЗАШКАЛИВАЕТ. ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОБВАЛИЛСЯ. В ноябре бизнес продолжил ухудшать ожидания относительно экономических результатов и перспектив деятельности: индекс ожиданий деловой активности снизился до 43,4 пунктов с 47,8 в октябре (подробнее).

5. 40% УКРАИНЦЕВ НЕ ХОТЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ДАЖЕ БЕСПЛАТНО – ОПРОС. 55% опрошенных готовы к прививке, если препарат будет бесплатный (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА СДЕЛАЛА ШАГ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТ. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах (подробнее).

7. УКРАИНЦЫ ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД КУПИЛИ ВАЛЮТЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОДАЛИ. Впервые с начала года в течение одного месяца население купило больше иностранной валюты, чем продало (подробнее).

8. СКАНДАЛ В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА. ВЕНЕДИКТОВА СОРВАЛА ВРУЧЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ ЗАМУ ЕРМАКА. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда, сообщила пресс-служба НАБУ (подробнее).

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Вадим Ребрина

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