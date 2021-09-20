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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 сентября

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 сентября - Фото

1. BLOOMBERG НАЗВАЛ 25 САМЫХ БОГАТЫХ СЕМЕЙ МИРА. Состояние 25 богатейших семей мира на фоне пандемии коронавируса увеличилось на 22% или $312 млрд – до $1,7 трлн (подробнее).

2. ОФИЦИАЛЬНО: ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД НАЗВАЛ ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ. Одесский припортовый завод останавливает производство из-за резкого роста цены на газ и долг госпредприятия перед газораспределительной компанией Одессагаз (подробнее).

3. ВНУТРЕННИЙ АВИАТРАФИК ВОССТАНОВИЛСЯ ПОСЛЕ КОРОНАКРИЗИСА: РЕЙСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2019 ГОДУ. Количество внутренних авиарейсов в июне-августе 2021 года превысило на 3% количество внутренних перелетов докоронакризисного лета 2019 года (подробнее).

4. КУЛЕБА НАЗВАЛ "КРАСНУЮ НИТЬ" ВИЗИТА ЗЕЛЕНСКОГО НА ГЕНАССАМБЛЕЮ ООН – ЭТО КРЫМ. Красной нитью участия президента Владимира Зеленского в Генеральной ассамблее ООН в Соединенных Штатах и переговоров на всех уровнях будет тема деоккупации захваченного Россией Крыма (подробнее).

5. "ВЫБОРЫ" В РОССИИ: ПОСЛЕ ПОДСЧЕТА 90% ГОЛОСОВ В ГОСДУМУ ПРОХОДЯТ ПЯТЬ ПАРТИЙ. После подсчета 90% голосов на "выборах" в нелегитимную Государственную Думу России лидирует партия власти – путинская Единая Россия, в парламент проходят пять партий (подробнее).

6. ВЫХОДИТ IOS 15: ЧТО НОВОГО, КТО МОЖЕТ ОБНОВИТЬСЯ И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ СРАЗУ ЭТОГО ДЕЛАТЬ. В мире владельцев iPhone важное событие: сегодня, 20 сентября, вечером (по Киеву) выходит новая, 15 по счету, версия мобильной операционной системы. В нашем материале мы рассказываем о главных нововведениях системы, а также о том, почему не стоит обновляться в первый же день (подробнее).

7. КАРАНТИН В УКРАИНЕ ПРОДЛЕН ДО КОНЦА ГОДА: ПОДТВЕРДИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО ТРЕМЯ ДОКУМЕНТАМИ. Кабмин до конца года продлил введенный из-за эпидемии коронавируса карантин и упростил процедуру подтверждения вакцинации (подробнее).

8. ЧВК ВАГНЕРА. ГЕНЕРАЛ БУРБА ДАЛ ПОКАЗАНИЯ НАРДЕПАМ РАДЫ, НО "НА САМОМ ВАЖНОМ ЕГО ПРЕРВАЛИ". Сегодня экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал Василий Бурба давал показания Временной следственной комиссии (ТСК) Верховной Рады по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера (подробнее).

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Вадим Ребрина
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