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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 апреля

21.04.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 апреля - Фото

1. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 12 000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19: ДАННЫЕ ПО КИЕВУ И ОБЛАСТЯМ. За прошедшие сутки в Украине выявили 12 162 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8940), больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (965) и Харьковской области (938) (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ОДОБРИЛ ЗАКОН О ПРИЗЫВЕ БЕЗ МОБИЛИЗАЦИИ – ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕЗАПНУЮ АГРЕССИЮ. В Украине теперь могут призвать на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации (подробнее).

3. В УКРАИНЕ ДОПУСТИЛИ К ОБРАЩЕНИЮ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке (подробнее).

4. AKTUALNE: В ЧЕХИИ МАСШТАБНАЯ ОБЛАВА НА АГЕНТУРУ КРЕМЛЯ – СПЕЦНАЗ ВЗЯЛ ПЯТЬ СОТРУДНИКОВ ГРУ. В ночь на 21 апреля чешские силовики провели масштабную спецоперацию и задержали, как пишет Aktualne.cz, "более пяти сотрудников ГРУ" – завербованных Россией местных жителей (подробнее).

5. MORGAN STANLEY СОВЕТУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УКРАИНСКИЕ ВВП-ВАРРАНТЫ. Инвестиционный банк Morgan Stanley рекомендует инвесторам покупать ВВП-варранты Украины. Реальная стоимость этих ценных бумаг составляет 145% вместо актуальной цены в 102,4% (подробнее).

6. BLABLACAR КУПИЛ УКРАИНСКУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК. Платформа совместных автопоездок BlaBlaCar купила украинскую облачную платформу Octobus, которая занимается организацией автобусных поездок (подробнее).

7. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКАХ ДИЗТОПЛИВА. АО "Укрзализныця" достигло соглашения с поставщиками о возобновлении отгрузки дизельного топлива (подробнее).

8. "ПОТЕРЯЛ ИНТЕРЕС". СЕРГЕЙ ТИГИПКО ПРОДАЛ СВОЮ СЕТЬ АПТЕК – НВ. Бизнесмен Сергей Тигипко продал сеть аптек TAS бизнес-группы ТАС. Это первый актив, который он продал с 2014 года (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Задача для Зеленского. Что будет с ценами на электроэнергию для населения: три сценария

Вадим Ребрина
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