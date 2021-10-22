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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 октября

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 октября - Фото

1. В УКРАИНЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД – РЕКОРДЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Вчера, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 22 415), 614 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 546). Это рекордные показатели с начала эпидемии (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА КАЧЕСТВО ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание новой структуры, которая будет отвечать за качество интернета, почты и мобильной связи (подробнее).

3. ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ ШАНТАЖ: РФ УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ ПОСЛЕ СЕРТИФИКАЦИИ СП-2. Поставки газа по Северному потоку-2 могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ (подробнее).

4. САВЧЕНКО С СЕСТРОЙ ПЫТАЛИСЬ ПОПАСТЬ В УКРАИНУ ПО ПОДДЕЛЬНЫМ COVID-СЕРТИФИКАТАМ – ПОЛИЦИЯ. Нацполиция задержала экс-нардепа, которая вместе с сестрой пыталась попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам (подробнее).

5. В ДОМ ЗАМГЛАВЫ ОП ЖОВКВЫ БРОСИЛИ "КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя главы Офиса президента, пострадавших нет (подробнее).

6. ПРОИЗВОДСТВО "ЗЕЛЕНОГО" АММИАКА. НАФТОГАЗ И НЕМЕЦКАЯ RWE ЗАПУСТЯТ ПРОЕКТ ЗА 500 МЛН ЕВРО. НАК "Нафтогаз Украины" совместно с немецкой компанией RWE Supply&Trading запустит пилотный проект по производству "зеленого" аммиака стоимостью 500 млн евро (подробнее).

7. НОВУЮ СОЦСЕТЬ ТРАМПА ВЗЛОМАЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕЕ АНОНСА. Хакеры из группировки Anonymous получили доступ к закрытой версии соцсети через два часа после анонса ее запуска Дональдом Трампом (подробнее).

8. МИНЭКОНОМИКИ ПОВЫСИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН. Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/литр и дизтоплива – 25,07 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец октября (подробнее).

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Вадим Ребрина
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