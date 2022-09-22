Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 сентября

1. УКРАИНА ВЕРНУЛА ИЗ ПЛЕНА РФ 215 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. В ночь на 22 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. (подробнее)

2. ТРАСС: МЫ НЕ УСПОКОИМСЯ, ПОКА УКРАИНА НЕ ПОБЕДИТ. Великобритания сохранит или увеличит поддержку Киева и не успокоится, пока Украина не победит.(подробнее)

3. УКРАИНЦЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ УЕЗЖАТЬ ЖИТЬ В США И ЕС, ДАЖЕ ЕСЛИ ДАДУТ ГРАЖДАНСТВО. По сравнению с октябрем 2020 года доля украинцев, готовых уехать жить в США/ЕС, снизилась в четыре раза – с 28% до 7%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного КМИС. (подробнее)

4. ОРБАН ПРИЗВАЛ ОТМЕНИТЬ САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РОССИИ ДО КОНЦА ГОДА. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил своей правящей партии Фидес, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены до конца года. (подробнее)

5. САП ОТМЕНИЛА РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ДЕЛА "РОТТЕРДАМ+". Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление прокурора о закрытии дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное. Также полностью изменена группа следователей. (подробнее)

6. ГЕРМАНИЯ РЕШИЛАСЬ НА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ "ДОЧКИ" ГАЗПРОМА. Spiegel сообщил, что Германия собирается национализировать компанию Securing Energy for Europe, которая до апреля входила в состав холдинга Газпром под названием Gazprom Germania. (подробнее)

7. ПРОКУРОР МУС: БУЧА, БОРОДЯНКА, ИЗЮМ – ЭТО ЭХО НЮРНБЕРГА. Офис прокурора Международного уголовного суда направляет новую группу следователей на деоккупированные территории на востоке Украины, заявил прокурор МУС Карим Хан. (подробнее)

8. ЭНЕРГОБЛОКИ ТЭС МАССОВО ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ. В течение последних двух недель стремительно увеличивается количество энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС), которые находятся в аварийных ремонтах. (подробнее)

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Наталія Медведєва

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