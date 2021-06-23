Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июня

1. ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НАЧАЛА ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 – НБУ. Украинская экономика начала восстановление после почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19 (подробнее).

2. BABCOCK INTERNATIONAL ОБЪЯВИЛА, ЧТО БЕРЕТСЯ ЗА "СОВРЕМЕННЫЙ ФРЕГАТ" ДЛЯ ВМС УКРАИНЫ. Британская оборонная корпорация Babcock International заключила меморандум с Минобороны, по которому берется обеспечить Украине "современный фрегат" (подробнее).

3. РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА. В России подняли вопрос временного запрета экспорта нефтепродуктов из-за нестабильной ситуации на топливном рынке (подробнее).

4. КОБОЛЕВ И ЗЕРКАЛЬ РАССКАЗАЛИ О РОЛИ МЕДВЕДЧУКА В ГАЗОВЫХ ПЕРЕГОВОРАХ С РОССИЕЙ. Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук один раз присутствовал на газовых переговорах между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в 2014 году (подробнее).

5. ЗАМГЛАВЫ НБУ ПЕРЕХОДИТ НА РАБОТУ В МВФ. Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда (подробнее).

6. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: РФ ЗАЯВИЛА, ЧТО СТРЕЛЯЛА ПО ПУТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. МЫ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛИ. Министерство обороны Великобритании не заметило, чтобы Россия каким-либо образом мешала их кораблю в Черном море. Заявление россиян о стрельбе по пути следования корабля Defender назвали выдумкой (подробнее).

7. В УКРАИНЕ ВВОДЯТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА ПЕРЕГРУЗ ФУР. Как это работает. Министерство инфраструктуры запустило программу автоматизации начисления штрафов за нарушение автоперевозчиками габаритно-весовых норм (подробнее).

8. ДЕЛЬТА-ШТАММ КОРОНАВИРУСА УЖЕ В УКРАИНЕ, ЗАБОЛЕВШИХ ДВОЕ – ДАНИЛОВ. Заболели 66-летняя женщина и 16-летний подросток (подробнее).

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Вадим Ребрина

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