Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 февраля

1. IKEA В КИЕВЕ СДЕЛАЛА САМОВЫВОЗ ТОВАРОВ ПЛАТНЫМ: СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ. Крупнейший мировой ритейлер мебели и товаров для дома IKEA, который 1 февраля открыл первый магазин в Украине, сделал самовывоз товаров платным. Ранее услуга была бесплатной (подробнее).

2. ПОСЛЕ 1300 ВАКЦИНИРОВАННЫХ СЕРЬЕЗНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО – ЛЯШКО. В Украине с начала вакцинации против коронавируса иммунизировали более 1300 человек, поступали сообщения о семи несерьезных случаях неблагоприятных последствий после прививки (подробнее).

3. ОФИЦИАЛЬНО: СУД ЗАПРЕТИЛ ПРИВАТБАНКУ ПРОВОДИТЬ ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС НА НОВОГО ГЛАВУ. Хозяйственный суд Киева опубликовал решение по делу по иску профсоюза ПриватБанка, которым запретил финансовому учреждению проводить конкурс на должность председателя правления (подробнее).

4. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА: ДУБИЛЕТ И ЯЦЕНКО ВЫШЛИ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ MONOBANK. Соучредители компании Финтех Бэнд, которая совместно с Универсал Банком занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициарных собственников компании (подробнее).

5. "САМОЛЕТЫ МЕДВЕДЧУКА" НЕЗАДОЛГО ДО НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ ПЕРЕГНАЛИ В ШВЕЙЦАРИЮ – BIHUS.INFO. Три из пяти чартерных самолетов, на оффшорных владельцев которых Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции, незадолго до заседания СНБО перегнали в Швейцарию (подробнее).

6. 50 МЛН ЕВРО НА 50 НОВЫХ ВАГОНОВ МЕТРО: КИЕВ И ЕББР ПОДПИСАЛИ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР. Городской совет Киева и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитный договор на 50 млн евро на покупку 50 новых вагонов метро. Также подписан необходимый для выделения кредита договор гарантий (подробнее).

7. ОДЕССКИЙ АВИАЗАВОД БУДЕТ СОБИРАТЬ АМЕРИКАНСКИЕ БОЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ. ГП "Одесский авиационный завод" в 2021 году начнет лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез") (подробнее).

8. БАЙДЕН В ГОДОВЩИНУ ОККУПАЦИИ КРЫМА: МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ С УКРАИНОЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ АГРЕССИИ РФ. США никогда не признают Крым российским и будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии, говорится в заявлении президента США в день годовщины нападения РФ на Украину (подробнее).

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Вадим Ребрина

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