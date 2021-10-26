UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября - Фото

1. СЕРТИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ ДО МАРТА – ГОСДЕП. Северный поток-2 заработает не раньше марта 2022 года. Именно до этого времени затянется сертификация газопровода Германией и Еврокомиссией, заявил советник президента Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн (подробнее).

2. КРИЗИС В ЭНЕРГЕТИКЕ. ДЕВЯТЬ СТРАН ЕС ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РЫНОК – АР. Люксембург, Австрия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия и Нидерланды выступают против рыночной реформы в энергетике (подробнее).

3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ TESLA ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛА $1 ТРЛН. Капитализация Tesla впервые в истории превысила $1 трлн. Акции компании Илона Маска взлетели после новости о том, что компания по прокату автомобилей Hertz закупит у Tesla 100 000 электромобилей (подробнее).

4. НАПК ПРОВЕРЯЕТ ПРИЧАСТНОСТЬ СОВЛАДЕЛЬЦА ЭПИЦЕНТРА К БИЗНЕСУ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ. Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы За будущее Александра Гереги за 2020 год (подробнее).

5. "СКИФСКОЕ ЗОЛОТО" ПЕРЕДАДУТ В КИЕВ: РЕШЕНИЕ АМСТЕРДАМСКОГО СУДА. Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" все же принадлежит государству Украина, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма (подробнее).

6. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ. ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО ЛИДИРУЮТ, РАЗУМКОВ В ТОП-5 – ОПРОС. Президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко возглавляют президентский рейтинг, намекнувший на президентские амбиции экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков входит в топ-5 (подробнее).

7. НЕ ВЫШЕ 7,96 ГРН ЗА КУБ. КАБМИН ОГРАНИЧИЛ ЦЕНУ ГАЗА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ. Кабинет министров обязал поставщика последней надежды (ПОН) компанию НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября по 30 ноября поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (подробнее).

8. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ УКРАИНСКИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ЕЩЕ ОДИН – РАНЕН. На Донбассе боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один – ранен (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Корпорация зла: цензура, работорговля, дезинформация. Что еще узнали о Facebook журналисты

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 