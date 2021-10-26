Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября

1. СЕРТИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ ДО МАРТА – ГОСДЕП. Северный поток-2 заработает не раньше марта 2022 года. Именно до этого времени затянется сертификация газопровода Германией и Еврокомиссией, заявил советник президента Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн (подробнее).

2. КРИЗИС В ЭНЕРГЕТИКЕ. ДЕВЯТЬ СТРАН ЕС ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РЫНОК – АР. Люксембург, Австрия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия и Нидерланды выступают против рыночной реформы в энергетике (подробнее).

3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ TESLA ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛА $1 ТРЛН. Капитализация Tesla впервые в истории превысила $1 трлн. Акции компании Илона Маска взлетели после новости о том, что компания по прокату автомобилей Hertz закупит у Tesla 100 000 электромобилей (подробнее).

4. НАПК ПРОВЕРЯЕТ ПРИЧАСТНОСТЬ СОВЛАДЕЛЬЦА ЭПИЦЕНТРА К БИЗНЕСУ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ. Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы За будущее Александра Гереги за 2020 год (подробнее).

5. "СКИФСКОЕ ЗОЛОТО" ПЕРЕДАДУТ В КИЕВ: РЕШЕНИЕ АМСТЕРДАМСКОГО СУДА. Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" все же принадлежит государству Украина, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма (подробнее).

6. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ. ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО ЛИДИРУЮТ, РАЗУМКОВ В ТОП-5 – ОПРОС. Президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко возглавляют президентский рейтинг, намекнувший на президентские амбиции экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков входит в топ-5 (подробнее).

7. НЕ ВЫШЕ 7,96 ГРН ЗА КУБ. КАБМИН ОГРАНИЧИЛ ЦЕНУ ГАЗА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ. Кабинет министров обязал поставщика последней надежды (ПОН) компанию НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября по 30 ноября поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (подробнее).

8. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ УКРАИНСКИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ЕЩЕ ОДИН – РАНЕН. На Донбассе боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один – ранен (подробнее).

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Вадим Ребрина

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