Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 августа

1. КОРОНАВИРУС. ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЧТИ ТРИ МЕСЯЦА ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ В УКРАИНЕ ПРЕВЫСИЛО 2000. Вчера, 26 августа, в Украине выявили 2032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1581), выздоровели 1253 пациента (днем ранее – 1269) (подробнее).

2. КАБМИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВУ УКРАВТОДОРА. Кабинет министров определил победителя конкурса на должность главы Госагентства автомобильных дорог (Укравтодор). Им стал Евгений Кузькин (подробнее).

3. DEUTSCHE BAHN ПОБЕДИЛ В ТЕНДЕРЕ НА КОНСАЛТИНГ УЗ: НЕ БЫЛО КОНКУРЕНТОВ. "Дочка" немецкого оператора ж/д компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting победила в тендере ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" на консультирование в сфере перевозки пассажиров. В тендере участвовала только Deutsche Bahn E&C (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ТЕПЛОВИКОВ ЗА ГАЗ. Президент Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации долгов производителей тепловой энергии (теплокоммунэнерго) и водоснабжающих предприятий (подробнее).

5. ДТЭК АХМЕТОВА И ЦЕНТРЭНЕРГО ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ УГЛЯ ИЗ США. ДТЭК Энерго (принадлежит Ринату Ахметову) и ПАО Центрэнерго согласовали с американской компанией поставку 75 000 тонн энергетического угля (подробнее).

6. БОЕВИКИ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ ПО ПОЗИЦИЯМ ВСУ: ПОГИБ УКРАИНСКИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. Российские вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в полосе ответственности ОТГ Восток (подробнее).

7. РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ОСТАНОВИЛСЯ В ИЮЛЕ – ГОССТАТ. Реальная средняя зарплата выросла на 0,1% в июле 2021 года по сравнению и июнем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,2% по сравнению с июлем 2020 года (подробнее).

8. АУКЦИОН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ТИТАНОВОГО ГИГАНТА ОТМЕНИЛИ. В Фонде госимущества решили отменить аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Он был запланирован на 31 августа (подробнее).

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Вадим Ребрина

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