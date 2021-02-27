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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 февраля

27.02.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 февраля - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ СНОВА БОЛЕЕ 8000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ – ДАННЫЕ ПО КИЕВУ И ОБЛАСТЯМ. Вчера, 27 февраля, в Украине выявили 8172 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8003), сделано 78 040 тестов на COVID-19 (78 264) (подробнее).

2. СИЛЬПО ОТКАЗАЛСЯ ПОКУПАТЬ ФУРШЕТ В ШЕСТИ ГОРОДАХ. Входящая в состав торгово-промышленной корпорации Fozzy Group компания Сильпо-Фуд отказалась приобрести контроль над активами группы Фуршет во Львове и еще пяти городах, купив активы в других городах (подробнее).

3. БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА УКРАИНЦЕВ ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ 5000 ГРИВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ, – ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. В 2020 году 1,127 млн работающих украинцев получали официальную зарплату ниже 5000 грн (подробнее).

4. ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США ОДОБРИЛА "ПЛАН СПАСЕНИЯ США" НА $1,9 ТРЛН ОТ БАЙДЕНА. Палата представителей США одобрила план помощи экономике в условиях пандемии почти на два триллиона долларов, который предложил избранный президент страны Джо Байден (подробнее).

5. США АНОНСИРОВАЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ. США готовятся ввести новые антироссийские санкции в течение недель (подробнее).

6. ПРИГОВОР СТЕРНЕНКО. В ЦЕНТРЕ КИЕВА ПРОШЛА АКЦИЯ ПРОТЕСТА – ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТОРЕПОРТАЖ. В центре Киева у Офиса президента и Офиса генпрокурора прошел протест из-за приговора общественному деятелю Сергею Стерненко (подробнее).

7. В ЧЕРНОВЦАХ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР В БОЛЬНИЦЕ: ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ. В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал, 20 – были эвакуированы (подробнее).

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Вадим Ребрина
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