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Коронавирус. В Украине снова более 8000 новых заболевших – данные по Киеву и областям

27.02.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине снова более 8000 новых заболевших – данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 27 февраля, в Украине выявили 8172 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8003), сделано 78 040 тестов на COVID-19 (78 264). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших – в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

За сутки умер 151 больной коронавирусом (146), выздоровели 4766 пациентов (4244), были госпитализированы – 2806 (2762).

Также за сутки было сделано 35 714 тестов методом ПЦР (36 809), 16 990 методом ИФА (16 271) и еще 25 336 экспресс-тестов на антиген (25 184)

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 342 016 случаев коронавируса: 25 893 больных умерли, 1 168 321 – выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 580 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее - 748);
Винницкая область – 694 (738);
Волынская – 182 (219);
Днепропетровская – 323 (421);
Донецкая – 167 (136);
Житомирская – 506 (455);
Закарпатская – 621 (515);
Запорожская – 166 (120);
Ивано-Франковская – 892 (857);
Киевская – 447 (548);
Кировоградская – 63 (43);
Луганская – 33 (31);
Львовская – 696 (474);
Николаевская – 219 (150);
Одесская – 263 (319);
Полтавская – 151 (111);
Ровенская – 142 (133);
Сумская – 120 (160);
Тернопольская – 247 (305);
Харьковская – 402 (331);
Херсонская – 43 (32);
Хмельницкая – 272 (262);
Черкасская – 116 (127);
Черновицкая – 670 (638);
Черниговская – 157 (130).

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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