Коронавирус. В Украине снова более 8000 новых заболевших – данные по Киеву и областям

Вчера, 27 февраля, в Украине выявили 8172 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8003), сделано 78 040 тестов на COVID-19 (78 264). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших – в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

За сутки умер 151 больной коронавирусом (146), выздоровели 4766 пациентов (4244), были госпитализированы – 2806 (2762).

Также за сутки было сделано 35 714 тестов методом ПЦР (36 809), 16 990 методом ИФА (16 271) и еще 25 336 экспресс-тестов на антиген (25 184)

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 342 016 случаев коронавируса: 25 893 больных умерли, 1 168 321 – выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 580 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее - 748);

Винницкая область – 694 (738);

Волынская – 182 (219);

Днепропетровская – 323 (421);

Донецкая – 167 (136);

Житомирская – 506 (455);

Закарпатская – 621 (515);

Запорожская – 166 (120);

Ивано-Франковская – 892 (857);

Киевская – 447 (548);

Кировоградская – 63 (43);

Луганская – 33 (31);

Львовская – 696 (474);

Николаевская – 219 (150);

Одесская – 263 (319);

Полтавская – 151 (111);

Ровенская – 142 (133);

Сумская – 120 (160);

Тернопольская – 247 (305);

Харьковская – 402 (331);

Херсонская – 43 (32);

Хмельницкая – 272 (262);

Черкасская – 116 (127);

Черновицкая – 670 (638);

Черниговская – 157 (130).

Марк Сировой

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