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Для вакцины Pfizer-BioNTech поменяли температурный режим хранения

26.02.2021, 06:56
Для вакцины Pfizer-BioNTech поменяли температурный режим хранения - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Транспортировать и хранить флаконы с неразбавленной замороженной антиковидной вакциной от Pfizer/BioNTech в течение двух недель можно и в обычных морозильных камерах для фармацевтических препаратов – при температурах от минус 15 до минус 25°С. Такое послабление одобрили в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

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Производитель ранее настаивал на сверхнизких температурах: от –60°C до –80°C, чтобы не допустить ускоренного разрушения структуры препарата. Только за пять суток до использования вакцины разрешалось хранить его в обычных холодильных камерах.

Теперь в Pfizer/BioNTech обновили рекомендации "на основе данных, полученных за девять месяцев с начала разработки препарата": говорят, вакцина остается стабильной две недели и в диапазоне от –15°C до –25°С.

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FDA пишет, что "это поможет облегчить бремя закупки оборудования для сверхмалых холодильных складов и поможет доставить вакцину в большее количество мест".

Между тем, после разбавления препарат может храниться в холодильнике или при комнатной температуре не более 6 ч.

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Евгений Пилипенко
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