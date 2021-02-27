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В Черновцах произошел взрыв в больнице: один человек погиб

27.02.2021, 14:50
В Черновцах произошел взрыв в больнице: один человек погиб - Фото
Черновцы, первая городская больница (фото - Перша міська лікарня м. Чернівці, Facebook)

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. Об этом сообщила в Facebook замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

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"Есть пострадавшие. Я уже не месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больнице", – написала она.

Гусак сказала, что сообщит детали позже. 

В Госслужбе чрезвычайных ситуаций сообщили, что в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал, 20 – были эвакуированы.

Возгорание ликвидировали, причины происшествия устанавливаются, добавили в ГСЧС.

  • Ночью 3 февраля в Запорожье произошел пожар в областной инфекционной больнице. Погибли четыре человека, двое пострадали. Открыто уголовное дело по нарушению правил противопожарной безопасности.
  • В ОГА сообщили, что горело медоборудование, а в помещении, где произошел пожар, не было пожарной сигнализации.
  • 4 февраля был задержан ответственный за техногенное и противопожарное состояние больницы.

Читайте также: Пожар в Запорожье. Работнику больницы объявили о подозрении: ему грозит восемь лет тюрьмы

Марк Сировой
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