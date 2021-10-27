Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 октября

1. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 22 500 ЗАБОЛЕВШИХ, КИЕВ ВЕРНУЛСЯ В ТОП-5. За сутки, 26 октября, в Украине выявили 22 574 заболевших коронавирусом (днем ранее – 19 120). Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416) (подробнее).

2. УКРАИНА СОКРАТИЛА ГОСДОЛГ В СЕНТЯБРЕ НА 40 МЛРД ГРН. Государственный и гарантированный государством долг Украины сентябре 2021 года уменьшился на 39,8 млрд грн и на $510 млн в эквиваленте и составил 2 445,52 млрд грн ($92,02 млрд) (подробнее).

3. ИЛОН МАСК СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ИСТОРИИ. Гендиректор и основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших, пишет Forbes (подробнее).

4. ГЕРМАНИЯ СДЕЛАЛА ШАГ К СЕРТИФИКАЦИИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Министерство экономики ФРГ пришло к выводу, что сертификация Северного потока-2 не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС (подробнее).

5. КРАСНУЮ ЗОНУ КАРАНТИНА ВВОДЯТ ЕЩЕ В СЕМИ ОБЛАСТЯХ – СПИСОК. Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила, что с 30 октября красная зона карантина будет введена в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях (подробнее).

6. СОЗДАТЕЛЕМ ФЕЙКОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ "ДИЯ" ОКАЗАЛСЯ 21-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ЗАПОРОЖЬЯ. Он самостоятельно разработал приложение для Android с аналогичным "Дие" дизайном. В подделке можно было создать цифровые документы, в том числе паспорт и сертификат вакцинации (подробнее).

7. ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ПРОДАЛ ЗАВОД БОЛЬШЕВИК В КИЕВЕ ЗА 1,42 МЛРД ГРН. Компания Дженерал коммерс победила в аукционе по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод". Компания согласилась купить завод за 1,42 млрд грн (подробнее).

8. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ ВОЕННЫЙ, БОЕВИКИ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНИКА СБРОСИЛИ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА. Сегодня, 27 октября, на Донбассе, в районе проведения операции объединенных сил погиб военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью. Возле Гранитного российские наемники сбросили с помощью беспилотника взрывные устройства (подробнее).

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Вадим Ребрина

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