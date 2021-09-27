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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 сентября

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 сентября - Фото

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГЕРМАНИИ: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ОБХОДЯТ ПАРТИЮ МЕРКЕЛЬ. На выборах в Германии по предварительным данным лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), опережая блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС (подробнее).

2. "БИЗНЕС ПОТОМ". ГЛАВА БЭБ РАССКАЗАЛ, С ЧЕГО НАЧНЕТ РАБОТУ БЮРО. Бюро экономической безопасности (БЭБ) сосредоточится на анализе основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, только после этого начнутся визиты к предпринимателям (подробнее).

3. КАБМИН НАЗНАЧИЛ НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ В НАФТОГАЗЕ. В понедельник, 27 сентября, Кабинет министров назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Также Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза (подробнее).

4. ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФОРУМА "УКРАИНА 30" ПЛАТИЛИ КОМПАНИИ УКРАИНСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ – БАБЕЛЬ. Девять частных компаний, включая ДТЭК ВИЭ и ДТЭК Рината Ахметова, МХП Юрия Косюка, Кернел Андрея Веревского, Эпицентр Александра и Галины Гереги, заплатили крупные суммы за участие во всеукраинском форуме "Украина 30", организованном по инициативе президента Владимира Зеленского (подробнее).

5. ГАЗПРОМ УВЕЛИЧИЛ ЗАКАЧКУ В ГАЗОХРАНИЛИЩА ЕВРОПЫ. За газовые сутки 25 сентября объем закачки в эти объекты достиг максимального уровня за последние почти два месяца (подробнее).

6. НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА: ОПУБЛИКОВАНЫ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. В зависимости от компании, годовая, фиксированная цена газа в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр (подробнее).

7. СБУ: УКРАИНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОДЕРНИЗИРОВАЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В КРЫМУ. Украинское конструкторское бюро из Днепра, по данным следователей СБУ, занималось модернизацией энергетической инфраструктуры во временно оккупированном Крыму по заказу России (подробнее).

8. ВЕНГРИЯ ПОДПИСАЛА С ГАЗПРОМОМ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ГАЗА В ОБХОД УКРАИНЫ. Стороны договорились, что Газпром будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно (подробнее).

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Вадим Ребрина
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