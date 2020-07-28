Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 июля

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1. УКРАИНА, ПОЛЬША И ЛИТВА СОЗДАЛИ ЛЮБЛИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Страны будут совместно противостоять российской дезинформации, развивать сотрудничество в оборонной, экономической и евроинтеграционной сферах (подробнее).

2. КУЧМА ВЫШЕЛ ИЗ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В МИНСКЕ. В Офисе президента причин отставки не называют. Уже экс-глава украинской делегации в Минске готов делиться советами и консультировать власть, если это будет необходимо (подробнее).

3. ШМЫГАЛЬ: КАБМИН НЕ ОБСУЖДАЕТ С НБУ ИСКУССТВЕННУЮ ДЕВАЛЬВАЦИЮ ГРИВНИ. Важно, чтобы курс регулировался рынком, отмечает премьер-министр (подробнее).

4. В РАДУ ВНЕСЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ ГЛАВЫ МИНЗДРАВА СТЕПАНОВА. Проект постановления поддержали 96 нардепов из фракций Голос, Слуга народа, Европейская солидарность, а также депутатских групп За будущее и Доверие (подробнее).

5. РАЗУМКОВ ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ. В законопроекте обнаружены противоречия, в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки. Ожидается, что он будет ветирован президентом - и возвращен в Раду на доработку (подробнее).

6. СМИ СООБЩИЛИ ИМЕНА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ УКРАЗАЛІЗНИЦІ. По данным СМИ, в список вошли иностранцы Якуб Карновски и Владимир Владимиров, а также украинцы Александр Перцовский, Владимир Жмак, Иван Юрик и Петр Чернышев (подробнее).

7. В УКРАИНЕ 3,1 МЛН СКРЫТЫХ БЕЗРАБОТНЫХ – ИССЛЕДОВАНИЕ. По данным, Центра экономической стратегии, около 2,8 млн человек потеряли работу в связи с карантином, при этом госорганы оценивают "карантинную" безработицу всего в 400 000 человек (подробнее).

8. ВО ФРАНЦИИ НАЧАЛИ СБОРКУ КРУПННЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНОПРОЕКТА В ИСТОРИИ. В международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) уже вложили более $25 млрд, завершение строительства и тестовый запуск ожидаются не раньше 2025-го (подробнее).

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Марк Сировой

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