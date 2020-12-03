Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 декабря

1. УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ $1 МЛРД ЕВРОБОНДОВ ДО КОНЦА ГОДА – ШМЫГАЛЬ. Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ГУСЕВА ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ УКРОБОРОНПРОМА. Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев назначен генеральным директором ГК "Укроборонпром" (подробнее).

3. КВАРТИРЫ ДЛЯ НАЦГВАРДИИ. МИКИТАСЬ ПОШЕЛ НА СДЕЛКУ СО СЛЕДСТВИЕМ И ВЫШЕЛ ИЗ СИЗО. Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии бывший народный депутат Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн (подробнее).

4. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ. В ЧЕМ ЕГО ОСОБЕННОСТЬ. Верховная Рада приняла во втором чтении за основу законопроект о внутреннем водном транспорте, который определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности водного транспорта (подробнее).

5. ДЕНЬГИ НА ПЕНСИИ. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕДОПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 20 МЛРД ГРН ЕСВ. За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн (подробнее).

6. КАБМИН ПЕРЕСМОТРЕЛ ПЛАНЫ НА ЛОКДАУН. КОГДА ОБЪЯВЯТ И С КАКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Правительство рассматривает вариант введения локдауна на три недели уже в 2021 году – со 2 по 21 января (подробнее).

7. УКРОБОРОНПРОМ ПРЕКРАТИТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ – НОВЫЙ ГЛАВА ГОСКОНЦЕРНА. Глава Укроборопрома отметил, что президент поручил провести трансформацию госконцерна (подробнее).

8. ДЕЛО НА $100 МЛН. СБУ ПРИШЛА С ОБЫСКАМИ В УКРОБОРОНПРОМ. Служба безопасности Украины в четверг, 3 декабря, проводит обыски в помещениях государственного концерна Укроборонпром и компании Укрспецэкспорт (входит в ГК) (подробнее).

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Вадим Ребрина

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