Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 сентября

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1. ВЕРХОВНАЯ РАДА СДЕЛАЛА ШАГ К СОЗДАНИЮ БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. По словам одного из авторов законопроекта, задача закона – убрать всех правоохранителей от влияния на бизнес (подробнее).

2. МИЛЛИАРДЫ НА ВАГОНЫ И МОДЕРНИЗАЦИЮ. ГЛАВА УКРЗАЛИЗНЫЦИ АНОНСИРОВАЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ. АО "Укрзализныця" может получить 3,288 млрд грн на закупку новых вагонов и 1,179 млрд на модернизацию инфраструктуры (подробнее).

3. ЭПИДЕМИЯ | В УКРАИНЕ – СУТОЧНЫЙ РЕКОРД ПО УМЕРШИМ ОТ КОРОНАВИРУСА. C конца прошлой рабочей недели число новых заболевших не снижается ниже 2000 случаев в сутки. Второй день подряд цифра держится у отметки 2500 (подробнее).

4. СУРКИСЫ VS ПРИВАТБАНК. ШМЫГАЛЬ, КРУМХАНЗЛ И МИНФИН ОТРЕАГИРОВАЛИ НА РЕШЕНИЕ СУДА. Премьер, глава правления ПриватБанка и Министерство финансов прокомментировали решение Печерского районного суда Киева взыскать с государственного ПриватБанка $350 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов (подробнее).

5. ОПУБЛИКОВАНО РЕШЕНИЕ СУДА В ДЕЛЕ СУРКИСЫ ПРОТИВ ПРИВАТБАНКА. ЧТО В НЕМ НЕ ТАК. В случае удовлетворения иска компаний братьев Суркисов, решение по которому принял Печерский районный суд Киева, ПриватБанк не сможет продолжать обслуживать их депозиты (подробнее).

6. НА ФОНЕ КРИТИКИ ЗАПАДА. РАДА ПРОВАЛИЛА НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ГЛАВЫ САП. Верховная Рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее готовящееся назначение раскритиковали послы Европейского Союза и G7 (подробнее).

7. ШЕВЧЕНКО ОБЪЯВИЛ РЕШЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ СТАВКЕ: В НБУ ОПАСАЮТСЯ НОВОЙ ВОЛНЫ COVID-19. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% (подробнее).

8. ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО. В ЕВРОКОМИССИИ НАЗВАЛИ УСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ. Представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального только после того, как расследование выявит виновных (подробнее).

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Вадим Ребрина

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