Отравление Навального. В Еврокомиссии назвали условие введения новых санкций против РФ

Все зависит от реакции Москвы

Представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального только после того, как расследование выявит виновных. Об этом сказал представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, сообщает The New York Times.

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Он отметил, что Россия должна провести независимое расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности, и что блок отреагирует на следующие шаги Москвы.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что любой ответ Германии или Европы на отравление Навального зависит от того, поможет ли Россия раскрыть это преступление. Об этом она сказала, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Швеции, сообщает Reuters.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что решение о любых санкциях против России зависит от реакции Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии журналистам, что российские правоохранители проводят проверку по инциденту с Навальным. Он также сказал, что обвинения России в отравлении оппозиционера безосновательны, сообщает Медуза.

"До отправления пациента в Берлин взяты многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо ядовитых веществ. Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин происшествия с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия", - сказал Песков.

По его словам, в расследовании важна информация германской стороны о том, что им удалось обнаружить, однако до сих пор РФ, по словам Пескова, ее не получила.

Вадим Ребрина

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