Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 сентября

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1. ЭКОНОМИКА ЕС ПРОШЛА ПИК ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ОБРЕЛА УВЕРЕННОСТЬ – BLOOMBERG. Об этом свидетельствует статистический индикатор, который растет уже пятый месяц подряд (подробнее).

2. РЕКОРД | ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛО 4000 ЧЕЛОВЕК. За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3627) – это рекорд с начала эпидемии в стране (подробнее).

3. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. УКРАИНА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА – КУЛЕБА. Поддержка принципа территориальной целостности – один из краеугольных камней внешней политики Украины, отметил глава МИД (подробнее).

4. РОЖКОВА: ПАНДЕМИЯ ПРИВЕЛА К ПАДЕНИЮ ПРИБЫЛИ БАНКОВ, НО СИСТЕМА ВЫДЕРЖАЛА КРИЗИС. Впервые в истории Украины экономический кризис не сопровождается кризисом в банковской сфере, однако в коронакризис банки столкнулись с проблемой наращивания прибыли (подробности).

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ЗА МЕСЯЦ СОКРАТИЛИСЬ ПОЧТИ НА 10%. Международные резервы Украины по состоянию на 29 сентября составляли $26,5 млрд (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫВЕЛ ФОКИНА ИЗ МИНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. Президент решил, что бывший премьер отступил от справедливой оценки оккупации Россией Крыма и части Донбасса (подробнее).

7. ЭНЕРГОАТОМ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С WESTINGHOUSE НА ПОСТАВКУ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РОВЕНСКОЙ АЭС. Топливо Westinghouse Electric Company используется на шести реакторах украинских АЭС (подробнее).

8. БЛИЖЕ К ЕВРОПЕ. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЯХ. Закон устанавливает полномочия государства в регулировании интернет-деятельности и правовые требования к поставщикам интернет-услуг (подробнее).

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Вадим Ребрина

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