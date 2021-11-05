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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 ноября

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 ноября - Фото

1. БЛОКИРОВКА РОССИЕЙ ТРАНЗИТА УГЛЯ ДЛЯ УКРАИНЫ. В КАЗАХСТАНЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ. Ограничения транзита угля для Украины через Россию связаны с инфраструктурными проблемами в России. Об этом заявили в Министерстве инфраструктурного развития Казахстана (подробнее).

2. ЕС СОГЛАСОВАЛ УДАЛЕНИЕ УКРАИНЫ ИЗ ЗЕЛЕНОГО СПИСКА ПО КОРОНАВИРУСУ. КУЛЕБА УСПОКАИВАЕТ. Сегодня, 5 ноября, послы стран Евросоюза решили исключить охваченную сильнейшей вспышкой коронавирусной инфекции Украину из так называемого зеленого списка для путешествий в ЕС. Произойдет это в начале следующей недели (подробнее).

3. СНБО НЕ ДАВАЛ ПОРУЧЕНИЙ О ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ШМЫГАЛЬ. Правительство не получало от Совета национальной безопасности и обороны поручения по разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине (подробнее).

4. КАБМИН ВДВОЕ СНИЗИЛ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ ПОЧТИ 600 000 УКРАИНЦЕВ. Кабинет министров снизил цену на газ до 7,96 грн/куб.м для пользователей услуг Поставщика последней надежды (подробнее).

5. БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СПРАВОК. ВР ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СМЕНЕ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН. Согласно законопроекту, декларировать место проживания можно онлайн с помощью Дии (подробнее).

6. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: УКРАИНА ОБЕСПЕЧЕНА ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ НА 1,5 ГОДА – ГЛАВА МИНЭНЕРГО. Украина имеет запасы топлива на атомных станциях, рассчитанные на 1,5 года работы, сообщил министр энергетики Герман Галущенко (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ АНТИОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЗАКОН. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (подробнее).

8. ГОСГЕОНЕДРА ОТКАЗАЛА СОВЛАДЕЛЬЦУ СЕТИ АТБ В СПЕЦРАЗРЕШЕНИИ НА ДОБЫЧУ УРАНА. Государственная служба геологии и недр отказала компании Атомные энергетические системы Украины (АЭСУ) совладельца сети АТБ Геннадия Буткевича в предоставлении спецразрешения на добычу урановых руд на Сафоновском участке в Николаевской области (подробнее).

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Вадим Ребрина
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