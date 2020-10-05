Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 октября

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1. КРАВЧУК АНОНСИРОВАЛ СОЗДАНИЕ "СОВЕТА ЛЮДЕЙ" С ДОНБАССА. По его словам, в совет войдут "люди, которые занимали очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные" на Донбассе. Они будут помогать Украине в ТКГ "собирать возможности, мнения, предложения" (подробнее).

2. ЗАРАЖЕННЫЙ COVID-19 ТРАМП ПРОВЕДАЛ СТОРОННИКОВ. Он выехал из больницы и прокатился на авто мимо сторонников, помахав им из окна. Врач Трампа шокирован этим "театром" (подробнее).

3. ВРУЧИЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО МЕДИЦИНЕ И ФИЗИОЛОГИИ. Ее получили трое ученых, сделавших вклад в борьбу с гепатитом С (подробнее).

4. НА ДОНБАССЕ СНОВА ГОРИТ ЛЕС И ВЗРЫВАЮТСЯ БОЕПРИПАСЫ. Местные власти сообщают, что ситуация из-за "внезапного" повторного возгорания очень тяжелая. В результате пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы (подробнее).

5. НБУ УЖЕ ТРИ НЕДЕЛИ НЕ ПОКУПАЕТ ВАЛЮТУ. НБУ продал $51,1 млн на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Крайняя покупка валюты НБУ на межбанке, произошедшая три недели назад, составляла $22,5 млн (подробнее).

6. HEAD ИЗМЕНИЛ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА В ВИННИЦЕ. Head отложила старт строительства на 2021 год из-за COVID-19. Срок реализации проекта – 18 месяцев. Планируется создать к 2026 году 1450 новых рабочих мест (подробнее).

7. СОВЕТ НБУ ВЫРАЗИЛ НЕДОВЕРИЕ И ОБЪЯВИЛ ВЫГОВОРОВ РОЖКОВОЙ И СОЛОГУБУ. Причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка и требований Кодекса законов о труде. (подробнее).

8. ОЩАДБАНК НАЗНАЧИЛ ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ. Им стал Сергей Наумов. Передача управления продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (подробнее).

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Владислав Сердюк

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