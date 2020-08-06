Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 августа

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1. НАФТОГАЗ ОБНАРОДОВАЛ ГОДОВОЙ ТАРИФ НА ГАЗ. Подключение к годовому тарифу будет доступно с 15 августа, его цена составит 4,73 грн. Стоимость месячного тарифа будет равняться 3,24 грн (подробнее).

2. МИРОВОЙ ГИГАНТ КУПИЛ ТЕРМИНАЛ ЭВЕРИ В НИКОЛАЕВСКОМ ПОРТУ. АМКУ дал разрешение голландской компании Renaisco B.V. приобрести более 50% доли в уставном капитале терминала Эвери в морском порту Николаева (подробнее).

3. БОЛЬШАЯ ТРОЙКА МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 4G ПОКРЫТИЯ. Lifecell, Vodafone Украина и Киевстар подписали меморандум о совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры (подробнее).

4. ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРИГЛАСИТЬ В МИНСК ВЕНЕДИКТОВУ ПО ДЕЛУ О БОЕВИКАХ ЧВК ВАГНЕРА. В случае отказа генпрокуроров Украины и России приехать в Минск, "вопрос решат" без них, пообещал президент Беларуси (подробнее).

5. КИТАЙЦЫ И ЯРОСЛАВСКИЙ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В АМКУ О ПОКУПКЕ МОТОР СИЧ. Украинский бизнесмен планирует стать партнером с китайской компанией Beijing Skyrizon по Мотор Сич (подробнее).

6. ИНТЕРТЕЛЕКОМ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ В ДЕВЯТИ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ. Из-за карантина интернет-провайдер вынужден был пересмотреть стратегию развития (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ УПРАЗДНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ФЛП ВЕСТИ КНИГУ УЧЕТА ДОХОДОВ. Теперь физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения смогут вести учет в любой удобной форме (подробнее).

8. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 1300 СЛУЧАЕВ. За прошедшие сутки в стране диагностировали COVID-19 у 1318 человек, 262 пациентов госпитализировали (подробнее).

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