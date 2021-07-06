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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июля

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июля - Фото

1. БАНКИ СМОГУТ АВТОМАТИЧЕСКИ СПИСАТЬ СО СЧЕТОВ УКРАИНЦЕВ СРЕДСТВА ЗА ДОЛГИ: КОГО КОСНЕТСЯ. С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги (подробнее).

2. ОБВАЛ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: В АМКУ ИССЛЕДУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СГОВОРА. Антимонопольный комитет начал исследование наличия или отсутствия согласованных антиконкурентных действий (сговора) на оптовом рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) (подробнее).

3. ПОКАЗАТЕЛЬ СЛУГИ НАРОДА ВЫРОС, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ И ОПЗЖ ПРОСЕЛИ: ПАРТИЙНЫЙ ОПРОС РЕЙТИНГА. Правящая партия Слуга народа увеличила электоральный отрыв от ближайшего конкурента – оппозиционной Европейской солидарности (подробнее).

4. РЕЗЕРВЫ НБУ ПРЕВЫСИЛИ $28 МЛРД ВПЕРВЫЕ С ФЕВРАЛЯ. ЧТО ВЛИЯЛО НА ДИНАМИКУ. Международные резервы Украины в июне выросли на 2% и на 1 июля составляли $28,357 млрд (в эквиваленте) (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПЕТИЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ УВОЛИТЬ ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРОВА. Президент Владимир Зеленский рассмотрел набравшую более 25 000 необходимых подписей петицию об отставке заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ответил на нее, заявив, что никого нельзя заставлять делать что-то, что не написано в законе (подробнее).

6. УКРАИНА ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О ЛЬГОТНЫХ КИТАЙСКИХ КРЕДИТАХ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ. Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао пописали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры (подробнее).

7. НЕФТЬ WTI ПОДОРОЖАЛА ДО УРОВНЯ 2014 ГОДА ИЗ-ЗА ПРОВАЛА ПЕРЕГОВОРОВ ОПЕК+. 6 июля котировки нефти WTI поднялись до уровня 2014 года. Западно-техасская нефть подорожала из-за провала переговоров ОПЕК+ (подробнее).

8. В ИСЛАНДИИ ПРОВЕЛИ МАСШТАБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ: ЧТО ОН ПОКАЗАЛ. В 2015-2019 годах в Исландии провели эксперимент, чтобы выяснить, как сокращение рабочей недели до 4 дней влияет на работников. В нем приняли участие более 2500 человек (более 1% всей рабочей силы Исландии). Результаты исследователи назвали "ошеломляющим успехом" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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