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Зеленский ответил на петицию с требованием уволить замглавы Офиса президента Татарова

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 12:40
Зеленский ответил на петицию с требованием уволить замглавы Офиса президента Татарова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рассмотрел набравшую более 25 000 необходимых подписей петицию об отставке заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ответил на нее, заявив, что никого нельзя заставлять делать что-то, что не написано в законе.

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"Правовой порядок в Украине базируется на основах, в соответствии с которыми никто не может быть заставлен делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы госвласти и местного самоуправления должны действовать только на основании и в рамках Конституции и законов", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, созданным президентом, и он также руководствуется в своей работе украинскими законами.

  • 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятке. Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
  • 26 марта 2021 года была создана петиция об отставке Татарова, ее автор просил президента немедленно уволить замглавы ОП.
  • 3 мая ЦПК сообщил, что суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет.
  • В июне петицию пытались сфальсифицировать "подписью Байдена", однако она все же набрала 25 000 подписей и Зеленский вынужден был ее рассмотреть.

Читайте также: Зеленский отреагировал на дело Татарова: Не могу делать выводы, что он – коррупционер

Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский увольнение отставка петиция Олег Татаров
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