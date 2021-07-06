Зеленский ответил на петицию с требованием уволить замглавы Офиса президента Татарова

Президент Владимир Зеленский рассмотрел набравшую более 25 000 необходимых подписей петицию об отставке заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ответил на нее, заявив, что никого нельзя заставлять делать что-то, что не написано в законе.

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"Правовой порядок в Украине базируется на основах, в соответствии с которыми никто не может быть заставлен делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы госвласти и местного самоуправления должны действовать только на основании и в рамках Конституции и законов", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, созданным президентом, и он также руководствуется в своей работе украинскими законами.

18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятке. Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.

26 марта 2021 года была создана петиция об отставке Татарова, ее автор просил президента немедленно уволить замглавы ОП.

3 мая ЦПК сообщил, что суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет.

В июне петицию пытались сфальсифицировать "подписью Байдена", однако она все же набрала 25 000 подписей и Зеленский вынужден был ее рассмотреть.

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Дарья Мостовая

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