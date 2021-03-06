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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 марта

06.03.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 марта - Фото
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1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП УКРАИНСКОГО АВТОБУСА В ПОЛЬШЕ. Автобус, перевозящий 57 граждан Украины по маршруту Познань-Херсон, упал в кювет. Сначала сообщалось о смерти шести человек, позже стало известно, что погибших пятеро. Травмированы 29 украинцев, 14 – в тяжелом состоянии. (подробнее)

2. ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ТЕПЛА. НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов – общая задолженность компании составляет 1,5 млрд грн. (подробнее)

3. ЧЕХИЯ ЭКСТРАДИРОВАЛА В США ДВУХ УКРАИНСКИХ ХАКЕРОВ. По версии следствия, украинцы входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Группа была выявлена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США. (подробнее)

4. АН-124 "РУСЛАН" ПЕРЕВЕЗ ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ 80 ТОНН ХРУПКОГО ГРУЗА. Авиалинийи Антонова в сотрудничестве с компанией Dynami Aviation доставили из Китая во Францию оборудование для производства автомобильных цепей. (подробнее)

5. В УКРАИНЕ ОБНОВИЛИ ЗОНЫ КАРАНТИНА. В красной зоне с наиболее жесткими ограничениями находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Киев – в оранжевой. (подробнее)

6. МИНЗДРАВ НАМЕРЕН ОШТРАФОВАТЬ ЛЕКХИМ. Минздрав намерен оштрафовать компанию Лекхим за задержку поставки вакцины против коронавируса, которую производит китайская компания Sinovac. (подробнее)

7. ДАЛАЙ-ЛАМА ПРИВИЛСЯ ВАКЦИНОЙ COVISHIELD. 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама привился вакциной против коронавируса Covishield, которую разработала AstraZeneca / Oxford и производит Serum Institute в Индии. Такую же вакцину используют в Украине. (подробнее)

8. TESLA НАШЛА НОВОГО ПОСТАВЩИКА И ЗАГАСИЛА СЕПАРАТИСТСКИЙ КОНФЛИКТ. Производитель электромобилей Tesla подписал соглашение с политическими лидерами французской колонии Новая Каледония о сотрудничестве в добыче никеля. Благодаря этому был решен спор между местными властями и бразильским добытчиком, которые ранее привел к массовым протестам.(подробнее)

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